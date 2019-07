F.Galli: “Mi dispiacerebbe se Cutrone lasciasse il Milan, è molto legato al club”

Filippo Galli, ex calciatore e dirigente del Milan è stato intervistato in esclusiva da TMW, dove ha toccato diversi argomenti a tema Milan. Queste le sue parole su Cutrone: "Dispiacerebbe molto se dovesse lasciare il club. E' molto legato al Milan, veste la maglia rossonera da dieci anni. Anche in questo caso verranno fatte tutte le valutazioni del caso e verrà trovata la miglior soluzione per tutti e per fargli avere la chance di giocare qualora al Milan non ne avesse o se Giampaolo non lo ritenesse funzionale al suo gioco. Ma ancora è tutto in divenire".