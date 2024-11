FIFA e UEFA non cambiano idea: Russia ancora esclusa dai tornei internazionali

Ancora niente da fare per il ritorno della Russia nel calcio che conta. Secondo quanto riferito da Match Tv infatti la FIFA e la UEFA non hanno intenzione di fare un passo indietro rispetto alla decisione di escludere la Federcalcio russa (RFU) dal calcio internazionale. Una decisione presa a poche settimane dall’inizio del conflitto in Ucraina e mantenuta nel corso di questi mille giorni di guerra.

La Nazionale russa dunque non sarà presente al sorteggio per i gironi di qualificazione al Mondiale del 2026 che si terrà in centro e nord America (Stati Uniti, Canada e Messico) e le squadre di club anche nella prossima stagione resteranno fuori dalle coppe europee come accaduto negli ultimi due anni.

Una decisione, quella delle due massime autorità calcistiche, che va in contrasto con i continui rinvii delle richieste, avanzate dalla Federcalcio palestinese, di escludere la Federcalcio di Israele per quanto sta avvenendo in Medio Oriente - con continui bombardamenti da oltre 13 mesi non solo a Gaza, ma anche in Libano, Siria e Iraq - che al momento continua a disputare match internazionali sia a livello di club sia a livello di nazionali con la FIFA che ha più volte rimandato una decisione sul tema.