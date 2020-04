FIFA in soccorso delle federazioni: pronti 150 milioni di finanziamenti

La FIFA in soccorso del calcio: 150 milioni per le federazioni - Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIFA ha reso noto che "nei prossimi giorni distribuirà i finanziamenti operativi dovuti alle federazioni associate per gli anni 2019 e 2020, come primo passo di un piano di soccorso per aiutare la comunità calcistica colpita dalla pandemia di COVID-19. Questa misura comporterà la distribuzione di circa 150 milioni di dollari tra le 211 leghe calcistiche nazionali in tutto il mondo".