FIFA The Best, niente da fare per Maignan tra i portieri. Il miglior allenatore è Ancelotti

Niente da fare per Mike Maignan, che era fra i candidati al premio "The Best Men's Goalkeeper" assegnato dalla FIFA. Il rossonero è stato inserito in una rosa di 7 candidati che comprendeva anche Gianluigi Donnarumma, Ederson, Andriy Lunin, Emiliano Martinez, David Raya e Unai Simon. Premio assegnato a Emiliano Martinez, che diventa così il primo a vincere questo riconoscimento per ben due volte, dopo quello del 2022. L'argentino è arrivato primo nelle votazioni con 26 punti, finendo davanti a Ederson (16 punti) e Unai Simon (13 punti).

Questi tutti i premi assegnati, spicca il successo di Carlo Ancelotti come miglior allenatore:

The Best Men's Player: Vinicius

The Best Women's Player: Aitana Bonmati

The Best Women's Coach: Emma Hayes

The Best Men's Coach: Carlo Ancelotti

The Best Men's Goalkeeper: Emiliano Martinez

The Best Women's Goalkeeper: Alyssa Naeher

Marta Award: Marta

Puskas Award: Alejandro Garnacho

FIFA Fair Play Award: Thiago Maia

Fan Award: Gandra Moura

The Best FIFA Women's 11: Naeher; Bronze, Girma, Paredes, Battle; Portilho, Guijarro, Horan, Bonmati; Hansen, Paralluelo.

The Best FIFA Men's 11: Emiliano Martinez; Carvajal, Rudiger, Ruben Dias, Saliba; Bellingham, Rodri, Kroos; Yamal, Haaland, Vinicius.