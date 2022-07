MilanNews.it

Durante il consiglio FIGC odierno è stata approvata la richiesta della Lega Serie A per l'allargamento della panchina, per la prossima stagione, da 12 a 15 elementi. Una decisione che dà seguito alla conferma, in via ufficiale e permanente, delle 5 sostituzioni in tre slot approvata qualche settimana fa.