Figc, Gravina: "Aspettiamo l’ok per il 100% di pubblico in Italia-Svizzera"

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Stiamo aspettando l'evoluzione di questa pandemia e aspettiamo che qualcuno dia l'ok al Sottosegretario Vezzali per provare in via sperimentale la capienza al 100% dello stadio Olimpico", lo ha detto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale sulla riapertura totale al pubblico dello stadio in vista di Italia-Svizzera del 12 novembre che si giocherà a Roma. (ANSA).