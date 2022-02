Finale Champions a San Pietroburgo, spareggi Mondiali e accordo Gazprom: tutti i temi sul tavolo UEFA

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Gaetano Mocciaro

La UEFA ha convocato per la mattinata di domani, alle ore 10:00, un Comitato Esecutivo straordinario per discutere di tutti quelli che potrebbero essere gli effetti sulle competizioni continentali della guerra scoppiata tra Russia e Ucraina. Tra le tematiche principali c'è quella della Finale Champions a San Pietroburgo: molto probabilmente le Federazioni e le Leghe nazionali chiederanno con urgenza lo spostamento dalla città russa.

Gli spareggi Mondiali e l'accordo con Gazprom

Non solo: giovedì 24 marzo e martedì 29 marzo sono in programma gli spareggi verso il Mondiale e saranno impegnate proprio le due nazionali. La Russia dovrebbe giocare contro la Polonia (e poi contro una tra Svezia e Repubblica Ceca, con gli svedesi che hanno già spiegato ufficialmente che è impossibile una gara coi russi, soprattutto in territorio russo). L'Ucraina ha in programma la gara con la Scozia ed eventualmente la finale contro Galles e Austria. Sul tavolo della UEFA c'è anche la richiesta dell'Unione Europea di bloccare e sospendere la partnership con Gazprom, azienda leader dei gasdotti russa vicina al Cremlino.