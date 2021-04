Finale di Coppa Italia col pubblico, Dal Pino: "Ringraziamo il Governo"

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha accolto con gioia l'apertura del Governo alla presenza di pubblico nella prossima finale di Coppa Italia: Commento: "Ringraziamo il Governo per aver accolto la nostra richiesta di far tornare il pubblico in occasione della prossima finale di Coppa Italia, è un segnale verso la normalità di cui tutti abbiamo bisogno. Restiamo fiduciosi di poter aprire gli stadi per le ultime giornate di campionato a mille spettatori in totale sicurezza".