Finlandia-Italia, Donnarumma confermato tra i pali, Acerbi prende il posto di Romagnoli

Il commissario tecnico Roberto Mancini lo aveva annunciato. Per la sfida contro la Finlandia ci potrebbero essere diversi cambi. A Tampere la Nazionale italiana scenderà in campo con il consueto 4-3-3 con Gigio Donnarumma confermato fra i pali. In difesa, riporta Sky Sport, la prima novità sarà rappresentata da Izzo che si allargherà sulla destra con Acerbi che prenderà il posto di Romagnoli al fianco di Bonucci al centro mentre Emerson Palmieri sarà confermato sulla fascia sinistra. In mezzo non ci sarà Verratti, spazio a Sensi con Lorenzo Pellegrini e Jorginho a completare il terzetto. In avanti non dovrebbero esserci novità rispetto al tridente titolare contro l'Armenia: al centro ci sarà dunque il "Gallo" Belotti con Chiesa e Bernardeschi ai lati.