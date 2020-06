Fiorentina, appuntamento a fine stagione per il rinnovo di capitan Pezzella

La Fiorentina e German Pezzella a fine campionato hanno già programmato un incontro con la volontà di provare a rinnovare e non veder partire l’ennesimo capitano viola. Da una parte dipenderà dall’offerta del club e dall’altra dalla volontà del giocatore: piace al Siviglia e ad almeno due società italiane, Napoli e Milan. Per i partenopei è la prima scelta, mentre la Fiorentina si guarda intorno e valuta Rugani, che gradirebbe come destinazione le rive dell’Arno, e Cistana. Lo rivela quest'oggi il Corriere dello Sport.