Fiorentina, Commisso: "De Rossi? Troppe fake news nel calcio"

Presente in Piazza Santa Croce per la finale del Calcio Storico, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai cronisti presenti, parlando anche di Daniele De Rossi: "Io non so niente. E' un bravissimo ragazzo, non critico, ma ci sono troppe fake news nel calcio". Il calciatore è stato accostato anche al Milan.