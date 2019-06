Fiorentina, Commisso: "Non dobbiamo comettere errori come il Milan che ha speso 200 milioni senza ottenere risultati"

Il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso si è concesso a La Gazzetta dello Sport: "Montella? Ero certo di riconfermarlo, ma lui ancora non lo sapeva (ride, ndr). Si sta assumendo una grande responsabilità, con ovviamente tutto il mio supporto. Io mi sono preso la Fiorentina in sole due settimane: il mio mantra è "meglio azzardare che rimandare". Squadra? Pretendo il duro lavoro, vorrei che nel breve termine si vedesse del bel gioco. Faremo un team di cui Firenze andrà fiera, sogno di vincere qualcosa. Ma dobbiamo stare attenti a non commettere gli errori di altri club come il Milan, che ha speso 200 milioni senza ottenere risultati. Le decisioni qui si prenderanno collettivamente. Il nuovo stadio? Nardella sa che alla mia età sono qui per dare, non per prendere. Il compito del Comune è spianarmi la strada: voglio dare a Firenze un impianto più bello. Spero di riuscirci in tre anni".