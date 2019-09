Fiorentina, Commisso: "Non voglio aspettare 10 anni per il nuovo stadio. Da quanto tempo Milan, Inter, Roma e Napoli ne parlano?"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche del nuovo stadio dei viola: "I nodi cruciali in questo momento sono il nuovo stadio e il nuovo centro sportivo. Per lo stadio ci sono tre ipotesi: riammodernare il Franchi, costruire un impianto nuovo o radere al suolo il Franchi e ricostruire. So che in Italia gli stadi sono cattedrali ma anche altri templi come Wembley o Yankees Stadium sono stati rifatti e la vita va avanti. Si parla di stadi, non del Ponte Vecchio o della Statua della Libertà. Noi vogliamo rispettare tutto e tutti ma da quanto tempo Milan, Inter, Roma, Napoli parlano di un nuovo stadio? Se devo aspettare dieci anni lascio perdere. A breve acquisiremo i terreni per il centro sportivo. Abbiamo bisogno di uno spazio dove lavorare senza disperdere energie".