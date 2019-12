Fiorentina, Cutrone ad un passo dal ritorno in Italia

Anno nuovo, vita nuova. Potrebbe essere questo il mantra della Fiorentina di Commisso che nel 2020 dovrà, senza dubbio, dare una svolta alla propria deludente stagione. Dopo il cambio in panchina, la società viola sta cercando nuovi rinforzi e uno di questi potrebbe essere proprio Patrick Cutrone, attaccante ex Milan ceduto in estate al Wolverhampton. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe trovato l'intesa con gli inglesi per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Cutrone, quindi, dopo soli 5 mesi oltremanica è pronto a fare ritorno in Italia, alla Fiorentina dove dovrà riscattare la sua stagione e quella della squadra gigliata.