Fiorentina-Milan, le statistiche del match

STATISTICHE SULLE PARTITE

Fiorentina vs Milan si giocherà sabato 20 novembre: sarà la partita n.18 del Milan in quella data, e sarà addirittura la quinta volta che i rossoneri affronteranno la Fiorentina di 20 novembre. Nei quattro precedenti, due vittorie, un pari in casa e un'unica sconfitta (3-1) nella stagione 2005-06, per mano di Luca Toni (doppietta) e Martin Jorgensen, mentre per i rossoneri segnò Alberto Gilardino.

Sarà complessivamente la sfida n.176 tra Milan e Fiorentina, la n.88 in trasferta, la n.82 in Serie A. Il bilancio del Milan in trasferta è negativo: la Viola si è imposta 35 volte contro le 27 vittorie rossonere, 25 i pareggi.

Il trend degli ultimi 15 anni è però positivo, con 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

La vittoria più ampia del Milan a Firenze risale al 4 ottobre 1992, quando la formazione di Capello si impose per 7-3, con tre doppiette (Massaro, Gullit e Van Basten) e rete di Lentini.

La sconfitta più pesante è datata 13 aprile 1940, quando in una ripetizione di un ottavo di finale di Coppa Italia i viola vinsero per 5-0. In campionato, invece, nel 2001 fu 4-0 per i toscani allenati da Fatih Terim e guidati da Manuel Rui Costa ed Enrico Chiesa. Anche quella partita seguiva un derby interno, speriamo stavolta l'esito sia totalmente opposto.

Il Milan fu in grado di ribaltare per tre volte una partita con parziale di primo tempo a sfavore: nel 1990, 3-2 finale con 0-1 parziale, e negli anni 2005 e 2010, in entrambe le occasioni fu 2-1 con 0-1 a fine primo tempo.

La Fiorentina invece ribaltò il risultato in una sola occasione, nel 1969-70, quando vinse 4-2 partendo da un parziale di 1-2. In quella partita segnò una doppietta Luciano Chiarugi, che di lì a un paio d'anni diventò rossonero.

Per ben 13 volte il Milan ha avuto giocatori espulsi a Firenze. L'ultima volta fu nella prima giornata della stagione 2015-16, con Sinisa Mihajlovic all'esordio in Serie A sulla panchina del Milan.

Nel 2010-11 fu invece espulso Zlatan Ibrahimovic, il Milan vinse 2-1 con reti di Clarence Seedorf e Alexandre Pato, e anche in quell'occasione Fiorentina vs Milan seguiva un derby interno (vinto 3-0).

Per 5 volte invece il rosso fu comminato a giocatori della Fiorentina: l'ultima volta toccò a Dalbert nel 2020, 1-1 il finale, con reti di Rebic e Pulgar su rigore a cinque minuti dalla fine.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Esordirono in un Fiorentina vs Milan 13 giocatori, tra cui Pierangelo Belli (09/04/1967), Ruben Buriani e Ugo Tosetto (11/09/1977), Luigi Russo (25/03/1984), Pablo Garcia (13/01/2001) e Asmir Begovic (22/02/2020).

Chiusero la loro esperienza in un Fiorentina vs Milan 15 giocatori, tra cui Luigi Perversi (28/01/1940), Mario Zorzan (07/12/1941), Giovanni Toppan (07/11/1948), Jimmy Greaves (29/10/1961), Giorgio Ghezzi (04/04/1965), Marcel Desailly e Filippo Maniero (16/05/1998) e Paolo Maldini (31/05/2009).

Fiorentina vs Milan del 31/05/2009, quella del ritiro di Paolo Maldini, fu anche l'ultima partita del primo periodo di Kakà in rossonero, poi tornato al Milan nel 2013-14.

Segnarono il loro primo gol rossonero a Firenze 4 giocatori: Giovanni Toppan (07/11/1948), Gastone Bean (28/10/1956), Francesco Zagatti (11/05/1958) ed Alessandro Melli (04/06/1995).

Segnarono il loro ultimo gol rossonero a Firenze 5 giocatori: Giovanni Toppan (07/11/1948), Jimmy Greaves (29/10/1961), Angelo Cesare Paina (13/06/1971), Giuseppe Galderisi (22/03/1987) ed Alessandro Melli (04/06/1995). Per Melli, Toppan e Greaves fu anche gol alla loro ultima presenza in rossonero.

Relativamente agli allenatori, il 10/09/1933 fu la prima panchina assoluta di Joszef Violak, mentre chiusero la loro avventura sulla panchina del Milan a Firenze ben tre allenatori: Ilario Castagner nel 1984, Fabio Capello nel 1998, Carlo Ancelotti nel 2009 (il primo perché esonerato, gli altri due per la conclusione della stagione).

In due occasioni giocatori del Milan segnarono triplette a Firenze: Aldo Boffi nel 1941 e Renzo Burini nel 1953. Dodici le doppiette, con il solo Marco Van Basten capace di riuscirci due volte.

Sarà il terzo incontro tra Pioli sulla panchina rossonera ed Italiano, allenatore della Fiorentina: una vittoria per parte (3-0 / 0-2) nella scorsa stagione, quando però Italiano guidava lo Spezia.

Il bilancio di Pioli da quando allena il Milan per le partite a Firenze è di un pareggio e una vittoria (quella del 21 marzo 2021, per 3-2, con reti di Ibrahimovic, Diaz e Calhanoglu).

L’arbitro designato per Fiorentina vs Milan di sabato sera è Marco Guida, che finora ha arbitrato il Milan per 32 volte (bilancio 15 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte). Il trend delle ultime 6 partite con Guida è positivo per i rossoneri (5 vittorie ed 1 pareggio). Anche nel campionato scorso Guida ha arbitrato i rossoneri a Firenze (21/03/2021, Fiorentina vs Milan 2-3), e questo è il suo unico precedente nelle partite del Milan contro i viola.