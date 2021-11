Fiorentina-Milan: Romagnoli e Castillejo recuperabili

Mancano due giorni alla delicata sfida di Firenze e a Milanello si sta lavorando con intensità in vista del match in programma sabato sera al Franchi. Ieri Ballo-Touré si è allenatore regolarmente in gruppo, quindi non ci sono subbi sulla sua presenza. Romagnoli e Castillejo, invece, hanno lavorato ancora a parte ma - come riporta La Gazzetta dello Sport - sono entrambi recuperabili per la partita contro la Fiorentina.