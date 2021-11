Fiorentina-Milan, uno snodo emotivamente particolare per Pioli

Sulle pagine de La Stampa si presenta la gara odierna tra Fiorentina e Milan. Secondo il quotidiano la partita con i viola – snodo sempre emotivamente particolare per Pioli, tecnico della Fiorentina al momento della tragedia di Davide Astori – deve essere letta in parallelo con la sfida di domani a San Siro tra Inter e Napoli. Con una vittoria in Toscana, il Milan potrebbe sedersi davanti alla tv sapendo già di centrare obiettivi significativi in classifica: staccare finalmente il Napoli, da settimane appaiato in vetta, oppure allontanare l'Inter a distanza di nove o dieci punti.