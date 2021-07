Fiorentina, Milenkovic non rinnova. Il Milan in passato lo aveva seguito

Il futuro di Nikola Milenkovic sembra essere sempre più lontano dalla Fiorentina. Il giocatore, che nelle scorse edizioni di calciomercato era stato seguito anche dal Milan, non vuole rinnovare il contratto con il club di Rocco Commisso, ed ecco che i viola allora, per non perderlo a zero a giugno 2022, hanno deciso di metterlo sul mercato. Stando a quanto riportato dal QS, la Fiorentina continua a chiedere 35 milioni per lasciar partire il giocatore, nonostante sia in scadenza di contratto. L’entourage del giocatore è al lavoro per trovare la migliore soluzione possibile per il futuro calcistico di Milenkovic.