Fiorentina, Moise Kean torna ad allenarsi al Viola Park

(ANSA) - FIRENZE, 29 APR - Moise Kean questo pomeriggio sarà al Viola Park, per riprendere gli allenamenti, dopo che lo scorso mercoledì aveva lasciato il ritiro della Fiorentina a Cagliari per motivi personali. Rimanendo alcuni giorni a Parigi. Il centravanti viola e della Nazionale svolgerà un allenamento differenziato visto che in questi giorni non si è potuto allenare.

Sarà l'occasione per Palladino per valutare e capire se il giocatore potrà essere disponibile per la semifinale di Conference League di giovedì 1 maggio contro il Betis Siviglia. (ANSA).