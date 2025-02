Fiorentina, Palladino: "Sottil al Milan? Abbiamo accettato la sua volontà"

vedi letture

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza dal Viola Park presentando la prossima sfida di campionato contro l'Inter ma toccando anche temi legati al mercato. E soffermandosi, su specifica domanda, anche sui giocatori che sono usciti dalla rosa della prima squadra gigliata.

Per esempio Palladino ha affrontato anche il tema della cessione di Riccardo Sottil al Milan: "Non parlerei di fallimenti per un giocatore che va al Milan. Si è creata questa situazione di mercato e lui giustamente l'ha presa in considerazione. Abbiamo accettato la volontà del ragazzo, Riccardo dobbiamo ringraziarlo: si è sempre detto che non ha avuto continuità per esprimere il suo valore, ma quando ha giocato lo ha dimostrato. Ha dato una grande mano, soprattutto negli ultimi due mesi: ha potenzialità importanti".

E ancora, ha aggiunto in conclusione Palladino: "Ci tengo a ringraziare anche tutti quelli che sono andati via ora a gennaio, hanno dato tutto per la Fiorentina, impegnandosi negli allenamenti. Soprattutto Biraghi, che è stato esemplare nonostante abbia deciso di interrompere il percorso: si è sempre impegnato e ha dato mano ai ragazzi, lo ringrazio e gli faccio l'in bocca al lupo".