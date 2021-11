Fiorentina, pronti 20 milioni per Julian Alvarez ma occhio al Milan

Nicolas Burdisso è l'artefice ed il protagonista principale nella pista che porta la Fiorentina a Julian Alvarez del River Plate. L'argentino ha un contratto in scadenza nel 2022, ma ha anche una clausola rescissoria di 25 milioni di euro che lo lega al club di appartenenza. Con un accordo in essere di così breve durata però si può fare un tentativo di aggiudicarselo anche per cifre minori e Burdisso infatti proporrà ai sudamericani 20 milioni di euro con la formula del pagamento in due tranche: 10 subito e 10 a giugno. La concorrenza però non manca perché anche il Milan si è mosso con decisione sul giocatore, ma, al momento, pare essere in ritardo sui viola che si tutelano tenendo d'occhio pure Cabral del Basilea. A riportarlo è La Nazione.