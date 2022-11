Fiorentina, Saponara: "San Siro stadio speciale. Abbiamo tutte le carte in regola per rosicchiare punti al Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Riccardo Saponara, calciatore della Fiorentina, si è così espresso sul canale ufficiale TikTok della squadra gigliata per parlare di questa prima parte di stagione e del match con il Milan: "San Siro è uno stadio speciale, per tutti. Per il momento che stiamo vivendo abbiamo tutte le carte in regola per mettere i rossoneri in difficoltà e per rosicchiare qualche punto“.