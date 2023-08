Fiorentina, si conta di chiudere a breve l'arrivo di Beltran: al River Plate circa 20 milioni

Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com, la Fiorentina conta di definire in tempi brevissimi l'arrivo di Lucas Beltran: Pradè e Barone, grazie al lavoro di Burdisso, contano di chiudere col River Plate nel giro di un paio di giorni, non oltre l'ultima sfida che l'attaccante giocherà coi Millonarios martedì notte in Copa Libertadores. Al club argentino, considerando anche i bonus, andrà una cifra molto vicina ai 20 milioni di euro mentre per il giocatore, accostato anche al Milan nelle scorse settimane, è già pronto un contratto quinquennale.