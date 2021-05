Fiorentina, Vlahovic assediato dai top club: i viola cercano la strada per il rinnovo

Dusan Vlahovic è letteralmente accerchiato dalle proposte di top club in Italia e all'estero. L'attaccante della Fiorentina è ricercato da Roma e Milan in Serie A, mentre in Premier hanno sondato il terreno le due squadre di Manchester oltre al Liverpool. In Spagna ha chiesto informazioni anche il Real Madrid. In tutto questo il club di Commisso vorrebbe rinnovargli il contratto, che attualmente è valido fino al 2023 ma con un'intesa economica decisamente bassa rispetto alle reti segnate in stagione, ovvero 700mila euro. Portando l'accordo a 2,5/3 milioni e con una clausola rescissoria dal valore ancora incerto, si potrebbe arrivare alla firma anche per evitare nuovi casi come quello di Chiesa. Il suo agente è a Firenze e lavora senza sosta per trovare una soluzione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.