Fiorentina Women's, Cincotta: "Contro il Milan partita determinante. Arbitraggio negativo per noi all'andata"

Il tecnico della Fiorentina Femminile, Antonio Cincotta, ha parlato ai canali ufficiali Viola.

Sulla sfida di domani: "Sicuramente è uno step determinante, una gara che però non sancirà ancora nulla poiché le sfide che restano d giocare sono ancora tante. È vero però che gli scontri diretti hanno un’importanza strategica che non dobbiamo dimenticare."



Sulla partita di andata e sull'arbitraggio: "L’arbitraggio fu sicuramente negativo per la Fiorentina, non possiamo dimenticare due episodi chiave, entrambi a sfavore della Fiorentina: il goal in fuorigioco convalidato e la nostra rete regolare annullata. Indietro non si torna però, e adesso dobbiamo giocarci una grande partita senza aggrapparci ad alcuna scusa".