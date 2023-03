Florenzi: "I due stop, avendo perso, ci hanno fatto capire il nostro campionato. Siamo noi a decidere la partita"

Le critiche degli ultimi mesi?

"Ci si scorda sempre quello che si fa prima, l'importante è sempre il dopo. Ora siamo in quella fase, i prossimi mesi scriveranno il nostro futuro. Vogliamo andare in Champions il prossimo anno e vogliamo giocare al massimo questo quarto di finale. Dovremo essere bravi a pensare di partita in partita, ora pensiamo all'Empoli perché il campionato è la strada per arrivare in Champions. Poi ce n'è un'altra che però è un plusvalore... Siamo noi a decidere la partita, in base a come stiamo fisicamente, psicologicamente e tecnicamente. I due stop ci hanno fatto capire il nostro campionato, anche avendo perso capisci che sei ancora lì a giocartela per dire la tua. Secondo, terzo o quarto cambia tanto, anche se cambia poco come risultato".