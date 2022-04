Florenzi lavora per rientrare. Ieri è tornato a correre a Milanello

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo l'operazione al ginocchio sostenuta circa un mese fa, ci sono buone notizie per Alessandro Florenzi. Come riferisce il Corriere dello Sport e come già nella giornata di ieri aveva riportato la redazione di MilanNews.it, il laterale rossonero ha ripreso a correre sui campi di Milanello. Una corsa che è anche simbolica verso il rientro che il giocatore vuole a tutti i costi ottenere almeno per le ultime tre o due giornate di campionato.