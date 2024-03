Florenzi su Milan-Roma: "Non sto qui a dire le bugie: la Roma è la mia ex squadra, è la mia squadra del cuore, il loro allenatore nella mia vita è una persona importante"

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, si è così espresso a SkySport nel post Fiorentina-Milan: "Sinceramente: pensare a quello che è stato diventa difficile pensando a ciò che devi affrontare. Ciò che è stato è stato. Andiamo avanti per la nostra strada e con il nostro gioco che, se è quello fatto stasera, di qualità, di intensità, ci può portare lontano".

Giocherete contro la Roma...

"So le date perché ho il calendario su ciò che faranno le mie bambine. Non sto qui a dire le bugie, non mi sembra il caso: è una partita che varrà grandi emozioni. La Roma è la mia ex squadra, è la mia squadra del cuore, il loro allenatore nella mia vita è una persona importante, che mi è stato molto vicino nei momenti di sconforto e con cui ho gioito per grandi imprese fatte insieme".