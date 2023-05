Focolari: "Pensavo che il -10 avrebbe caricato la Juve per giocarsi poi la Champions col Milan"

MilanNews.it

Furio Focolari, giornalista, è intervenuto a Radio Radio commentando la penalizzazione subita dalla Juventus: "Tutti sapevamo che la penalizzazione sarebbe arrivata, però è probabile che avere la notizia poco prima di scendere in campo abbia tagliato le gambe ai bianconeri, abbia condizionato la partita persa 4 a 1 con l’Empoli. Io ho pensato, prima della partita, che la Juve avrebbe potuto caricarsi alla notizia dei 10 punti, perché si sarebbe trovata a potersi giocare, in caso di vittoria con l’Empoli, la qualificazione in Champions nella prossima partita con il Milan“.