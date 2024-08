Foden nominato Giocatore dell'anno dall'Associazioni Calciatori Inglesi

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - L'attaccante del Manchester City Phil Foden è stato nominato Giocatore dell'anno secondo l'Associazione dei calciatori professionistici (Pfa) inglesi. Il 24enne nazionale aveva già vinto il premio di miglior giocatore della stagione della Premier League 2023-24 ed è stato nominato calciatore dell'anno dalla Football Writers' Association. Ritenuto un uomo chiave nella stagione vittoriosa del City, Foden ha segnato 19 reti e fornito otto assist per la squadra di Pep Guardiola. "Vincere questo premio è qualcosa di molto speciale e ne sono molto orgoglioso e grato.

Essere riconosciuto in questo modo dai tuoi colleghi professionisti significa tutto e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me", ha detto Foden. Tra i candidati al riconoscimento c'erano i suoi compagni di squadra Erling Haaland, che ha vinto il premio l'anno scorso, e Rodri, ma anche Cole Palmer del Chelsea, Martin Odegaard dell'Arsenal e Ollie Watkins dell'Aston Villa. L'attaccante dei Blues è stato nominato giovane giocatore dell'anno della Pfa. (ANSA).