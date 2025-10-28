Fofana a MTV: "Stasera dobbiamo essere cattivi. Felice della fiducia del mister"
Prima della gara in casa dell'Atalanta, Youssouf Fofana ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "Stasera dobbiamo essere cattivi, giochiamo contro una buona squadra. Dobbiamo essere cattivi fino alla fine partita ed essere più precisi. Stasera ci saranno tanti duelli, se li vinci hai più chance di vincere. Ci saranno tanti duelli in tutti i reparti. Sto giocando tanto in questa prima parte della stagione? Lavoro ogni giorno per essere pronto per giocare. Sono felice della fiducia del mister, voglio ripagarla".
Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, gara valida per la nona giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45.
ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzicc, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Obric, Brescianini, Zalewski, Maldini, Krstovic. All. Ian Juric.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
