Fofana allo scoperto: "Ho un accordo col Monaco per andare via"

Oltre all'attaccante il Milan nel prossimo calciomercato farà anche un centrocampista centrale, andando così a rinforzare la mediana dopo le difficoltà di questa stagione. Fra i nomi che la dirigenza rossonera starebbe seguendo rientrerebbe anche quello di Youssouf Fofana, giocatore classe '99 che il Monaco valuta circa 25 milioni di euro considerata la scadenza del suo contratto nel giugno 2025.

Essendo un profilo appetibile, dal ritiro della Francia di Clairefontaine Youssouf Fofana è uscito allo scoperto in merito al suo futuro facendo un annuncio importante, nel quale ha svelato di avere un accordo piuttosto particolare con il Monaco. L'obiettivo del Milan ha infatti detto che: "Ho ancora un anno di contratto. Ho parlato del mio futuro con i dirigenti, non è un segreto. Abbiamo un accordo per fare questo passo successivo. Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione. Spero che tutti vincano quest’estate, ma al momento non ci penso".

Fofana ha poi aggiunto in merito all'interessamento del PSG: "Il Psg è un grande club francese, un grande club europeo anche se non hanno ancora vinto la Champions. Se mi ci vedo? Non necessariamente, non sono ossessionato. Se arriverà, perché no, ma se non arriverà, non avrò incubi al riguardo".