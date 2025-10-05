Fofana ammonito, Marelli: "Sanzione eccessiva, Guida ingannato dalla dinamica"

di Manuel Del Vecchio

Ammonito Fofana al minuto 45 di Juventus-Milan 0-0 dopo un tentativo di rinviare palla che invece sfiora Locatelli. Il direttore di gara Guida ammonisce immediatamente il francese, risultando un po' severo. Il commentatore arbitrale di DAZN Luca Marelli analizza così l'episodio:

"Sanzione eccessiva, è stato ingannato un po’ dalla dinamica. Al momento del fischio Guida era coperto da McKennie, sarà andato un po’ a sensazione".