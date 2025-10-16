Fofana cuore rossonero: "Se mi sento un po’ milanista? Molto!"
Il centrocampista rossonero Youssouf Fofana, intervistato da Sky, ha dichiarato:
Sulla visita ai bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi: "È stato molto forte per me, ma è stata una bella mattinata. È vero, ho visto i bambini tanti sorrisi: ho portato gioia a loro, sì, ma loro hanno fatto lo stesso con me. C’erano più milanisti che tifosi di altre squadre! È stato davvero bello. Sono contento che abbiano scelto me per essere qui in rappresentanza del Milan. È un onore anche più grande”.
Sulla città di Milano: "Come vivo la città? Bene, anche se sono una persona che resta molto a casa. Posso stare a Milano, come in foresteria, alla fine non cambia molto. Ma devo dire una cosa, mi piacciono molto le persone qui: c’è molto rispetto verso i giocatori. Mi fa stare bene e fa stare bene anche la mia famiglia”.
Sulla sua passione per il Milan: "Se mi sento un po’ milanista? Molto!”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan