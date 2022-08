Fofana: "Ho delle richieste, il Lens sa cosa aspetto". È stato accostato anche al Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seko Fofana, centrocampista ex Udinese oggi al Lens, è tra i protagonisti della Ligue 1 e nella serata di ieri ha dato l’ennesima dimostrazione di qualità dominando il centrocampo nel 2-1 contro il Rennes. Parlando a Canal Plus, l’ivoriano si è espresso anche sul suo futuro: “Manca ancora qualche giorno per capire quale decisione prenderò, ma finché scendo in campo sono felice perché riesco comunque ad esprimermi dando il massimo. Non so cosa mi riserverà il domani, tutto è possibile negli ultimi cinque giorni. Ho delle richieste, devo riflettere in compagnia di chi mi circonda. La società sa cosa sto aspettando…”. Che fosse, quest’ultimo, un riferimento al PSG? Dal canto suo, comunque, il Lens non valuta meno di 35 milioni di euro il calciatore, accostato nelle scorse settimane anche al Milan.