Fofana: "Seguo il Milan da molto tempo, sognavo di giocare per questa maglia"

Youssuf Fofana ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Milan nel format Face Off. Ecco le sue dichiarazioni:

Qualche anno fa eri a Clairefontaine, stavi avendo difficoltà ad andare avanti mentre ora sei un giocatore del Milan. È un sogno diventato realtà?

"È un sogno. Tutti conoscono il Milan. Lo seguo da molto tempo, sognavo di giocare per questa maglia per questi tifosi in questo stadio mitico. È incredibile, non vedo l'ora di cominciare".