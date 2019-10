"Un'altra grande campionessa scende in campo per Fondazione Milan: Federica Brignone, grande tifosa rossonera, ci ha infatti donato la sua mascotte Blue, per sostenere il progetto Sport for All" riporta Fondazione Milan sul proprio profilo Facebook. La sciatrice, nel video allegato al post, dice: "Dono Blue, questa delfina mascotte per Fondazione Milan e i loro progetti sociali."