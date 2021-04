Fondazione Milan lancia la campagna 5x1000 per l'anno 2021

Anche quest'anno Fondazione Milan scende in campo per la campagna 5x1000 2021, per chiedere a tifosi ed appassionati di sostenere i giovani più fragili ed emarginati.

Mauro Suma, Giorgia Tavella e Germano Lanzoni raccontano la mission di Fondazione Milan: utilizzare lo sport e i suoi valori, per aiutare i giovani in difficoltà a credere nelle proprie potenzialità e a sviluppare il proprio talento, fornendo loro gli strumenti per costruirsi un futuro migliore. In questo si impegna, nelle tre aree di intervento, la onlus rossonera:

- Salute: per promuovere l’accesso e il sostegno della pratica sportiva in contesti inclusivi per i ragazzi diversamente abili e a sviluppo tipico, facendo dello sport un collante sociale.

- Educazione: per lavorare con adolescenti in drop-out scolastico, e spesso in conflitto con la legge, prevenendo o intervenendo sui comportamenti devianti con l’obiettivo di riportare questi ragazzi tra i banchi di scuola o introdurli nel mondo del lavoro.

- Community: realizzando progetti per ispirare i giovani e per risollevare le comunità in cui vivono, trasformando gli spazi di periferia in luoghi di incontro, per favorire la diffusione dello sport e dei valori che esso incarna.

Per farlo, è possibile destinare gratuitamente il 5x1000 dell’imposta IRPEF a Fondazione Milan, scrivendo il codice fiscale 97340600150 nel modello CUD, 730 o UNICO e apponendo la tua firma nello spazio dedicato al "Sostegno delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale".

Per approfondire le modalità di destinazione del 5x1000 è possibile collegarsi al sito web: 5x1000.fondazionemilan.org.

Firma ed entra in squadra anche tu!