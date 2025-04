Fondazione Milan rilancia la campagna 5x1000 “Your Own Path”: insieme per il futuro dei giovani

Fondazione Milan chiama a raccolta l’intera famiglia rossonera per supportare “Your Own Path”, la campagna 5x1000 a sostegno delle tante iniziative sociali della public charity rossonera attive in Italia e nel mondo. Inserendo il codice fiscale 97340600150 all’interno della dichiarazione dei redditi, si può dare il proprio contributo e offrire a migliaia di giovani la possibilità di scoprire il proprio talento e costruire il proprio futuro, dentro e fuori dal campo.

In occasione della sfida Milan-Atalanta, in programma domenica 20 aprile 2025 e valida per la 33ª giornata di Serie A, la campagna sarà protagonista allo stadio San Siro attraverso grafiche dedicate sui LED a bordocampo e sul maxischermo e sui biglietti personalizzati delle prossime gare casalinghe fino al termine della stagione. Inoltre, da sabato 19 aprile, il racconto delle iniziative della fondazione rossonera, sarà anche in radio, con le voci di amiche di Mauro Suma e Romina Minadeo.

Lanciata nella passata stagione, “Your Own Path” porta con sé lo stile distintivo e innovativo di Fondazione Milan: un linguaggio visivo contemporaneo pensato per coinvolgere la community rossonera e valorizzare l’unicità di ogni individuo. Un invito a fare squadra insieme per essere protagonisti del cambiamento e promuovere valori di inclusione, solidarietà e pari opportunità, tanto apprezzato da conquistare lo scorso febbraio la medaglia d’argento alla Society of Illustrators di New York importante riconoscimento a livello internazionale.

I fondi raccolti attraverso la campagna 5x1000 contribuiranno a dare continuità ai programmi sociali di Fondazione Milan, che attraverso il calcio promuove percorsi educativi, iniziative di empowerment femminile, reinserimento sociale e la creazione di spazi sicuri in cui crescere lontani da contesti difficili.

Soltanto nella passata stagione, grazie alla generosità di migliaia di donatori e al contributo prezioso di tutta la grande famiglia rossonera, i programmi Sport for Change, Sport for All e Assist hanno sostenuto un investimento di oltre 220.000 euro, destinati alla realizzazione di ben 17 interventi a beneficio di oltre 8.000 giovani in Italia e nel mondo.

Dal 2003 a oggi, l’impegno della public charity rossonera ha portato alla promozione di 270 progetti in 25 Paesi del mondo, con un investimento di oltre 12 milioni di euro e un impatto concreto sulla vita di più di 160.000 beneficiari.