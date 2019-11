Fondazione Milan: scendi in campo come Mascotte in occasione di Milan-Napoli

In occasione dell'attesissimo match Milan-Napoli, valido per la 13° giornata di Serie A TIM 2019/20 e in programma sabato 23 novembre alle ore 18.00, vivi un'esperienza unica e irripetibile allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Aggiudicati l'incredibile opportunità per tuo figlio di scendere in campo con i giocatori prima del fischio d’inizio della partita. Assieme ai calciatori rossoneri camminerà sul manto erboso dello Stadio Meazza, nel mezzo dell'acclamazione delle migliaia di persone presenti allo stadio.

Il bambino deve avere tra i 6 ai 10 anni e altezza non superiore ai 140cm.

Non finisce qui: nel pacchetto sono anche compresi 2 biglietti (bambino + un accompagnatore) per godere lo spettacolo di Milan-Napoli dal Primo Anello Verde. Gli utenti vincitori riceveranno inoltre la felpa ufficiale e la sacca di Fondazione Milan.

Clicca qui per partecipare!