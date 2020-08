Fondazione Milan: stagione 19/20, insieme per fronteggiare l'emergenza

Cari amici e sostenitori,

per tutti, anche per Fondazione Milan e i suoi progetti, il 2019-2020, è stata una stagione toccata dall’emergenza Covid.

Grazie allo sforzo di tutti, stiamo cercando di superare questa difficoltà che tocca non solo l’Italia, tra le prime nazioni a dover pagare un tributo di contagi e, purtroppo, decessi, ma la pandemia continua a mietere vittime in tutto il mondo.

Ci auguriamo che questo male possa essere presto debellato e che si possa tornare alla normalità quanto prima.

Quest’anno abbiamo incontrato 2.914 ragazzi, attraverso 18 progetti che abbiamo realizzato nell’ambito dei programmi Sport for All, Sport for Change e Fondazione Milan in the Community.

Inoltre, ci siamo spesi per i 4 progetti di emergenza a contrasto del Covid: uno di tipo sanitario, per sostenere chi interveniva in prima linea e altri tre progetti, per sostenere l’emergenza economica ed alimentare venutasi a creare a seguito del lockdown.

Sport for All

4 presìdi

6 Special Camp

Sport for Change

1 presidio

1 nuovo impianto sportivo

Fondazione Milan in the Community

6 incontri negli istituti scolastici o tramite conferenza a distanza per incontrare e dialogare coi giovani

Emergenza

Sostegno AREU per automediche e strumenti di primo soccorso

Supporto al “prevention plan” promosso da Alice for Children a Nairobi, Kenya per sostenere tanti giovani nell’emergenza Covid-19

Aiuto a Food for Policy per la distribuzione di generi alimentari a oltre 5.000 famiglie

Donazione automezzo coibentato a Banco Alimentare Lombardia per supportare la distribuzione di oltre 100.000 pasti al giorno

Ringraziamo i partner di progetto come Fondazione Ebbene, CSV Dar Voce, Progetto AITA, Playmore!, ASD Europa che si sono messi in gioco con noi.

Avremmo voluto fare di più ma abbiamo dovuto rimandare tanti progetti purtroppo non realizzabili con le misure di Emergenza in atto.

Vogliamo ringraziare le tante aziende che ci hanno sostenuto con donazioni economiche o in natura in questi mesi: senza il loro apporto, il raggiungimento della ‘mission’ di Fondazione Milan sarebbe stato molto più difficile.

Il sostegno ai progetti arriva anche attraverso le Aste di articoli ed esperienze esclusive donate da AC Milan e dai suoi giocatori: quest’anno abbiamo raccolto oltre 78.000 euro.

Vogliamo ringraziare i donatori che si sono aggiudicati e gli oggetti e hanno incontrato i loro beniamini: il loro contributo ha realizzato tanti altri sogni di giovani sportivi.

Adesso, siamo pronti a ricominciare con una nuova stagione, ricca di progetti e attività per sostenere i giovani più emarginati ed in difficoltà, perché, attraverso lo Sport, diventino protagonisti della loro vita.

Grazie e… pronti a tornare in campo!