Fonseca a Milan TV: "Dobbiamo incarnare lo spirito del Diavolo"

Alla vigilia di Milan-Club Brugge di Champions League, in scena domani pomeriggio a San Siro alle 18:45, mister Paulo Fonseca è stato intervistato dai canali ufficiali del club. Queste le sue dichiarazioni a Milan TV.

Come arrivate alla sfida?

“Non abbiamo avuto molto tempo per preparare la partita, il nostro focus principale è stato far recuperare i giocatori e preparare tatticamente quello che vogliamo fare, ma senza grande intensità perché la partita è domani. La squadra ha fatto bene e penso che siamo preparati. È vero che non dopo una partita come quella contro l’Udinese dobbiamo capire che sarà una sfida diversa, una partita di Champions, ma che dobbiamo vincere”.

Cosa vi aspettate dal Brugge?

“Una squadra forte, che ha qualità offensiva, individuale e di collettivo. Gli piace avere la palla, gli piace attaccare. Dobbiamo essere molto rigorosi difensivamente per poi avere la stabilità di attaccare bene”.

È già decisiva per la vostra Champions?

“Non è una partita decisiva ma è una partita importante. Penso che non dobbiamo pensare troppo a lungo a termine, ora abbiamo tanti impegni e dobbiamo pensare alla prossima partita. E la prossima partita vogliamo e dobbiamo vincerla”.

Sullo spirito che la squadra ha mostrato contro l’Udinese:

“Mi piacerebbe continuare con questo spirito, dobbiamo incarnare lo spirito del Diavolo, che è il nostro simbolo. Dobbiamo entrare in campo in campo con la volontà di essere diavoli, dobbiamo avere questo spirito”.