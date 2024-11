Fonseca a Milan TV: "Giocare contro il club più forte al mondo è stimolante"

Mister Paulo Fonseca ha parlato a Milan TV alla vigilia di Real Madrid-Milan. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

Un pensiero per Valencia:

“Mi dispiace per questi giorni di difficoltà. Siamo tutti con loro e siamo pronti ad aiutare queste persone”.

Real Madrid-Milan, una vera e propria classica europea:

“È sempre molto stimolante giocare una partita così contro la miglior squadra del mondo oggi in uno stadio mitico. È un’opportunità anche per noi. Sarà difficile, ma siamo molto motivati”.

Come si può far male al Real?

“È difficile dirlo, loro sono una squadra fortissima. Ci sono dei punti in cui possiamo sorprenderli, abbiamo lavorato, non con troppo tempo, ma abbiamo preparato la partita per cercare i loro punti deboli. Penso che per vincere una partita come questa dobbiamo essere squadra, difendere bene per poi dopo poter avere iniziativa con la palla e creare le situazioni che pensiamo possano darci vantaggio”.

Il momento della squadra:

“È importante continuare con questa crescita. I giocatori hanno la consapevolezza di quello che stiamo facendo adesso. Hanno capito quello che abbiamo fatto contro il Monza. Hanno capito quello che abbiamo bisogno di migliorare e penso che è importante continuare con questi segnali positivi. Una partita contro il Real Madrid è una partita in cui possiamo dimostrare questa crescita e questa qualità che stiamo avendo”.