Fonseca cambia l'attacco: fuori Leao, dentro Okafor. Tornano Abraham, Pulisic e Chukwueze

Rispetto alla sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus, Paulo Fonseca ha in mente di attuare un turnover audace contro lo Slovan Bratislava. Ieri sera, in conferenza stampa, l'allenatore portoghese ha però detto di non essere ancora certo di questa decisione, anche se l'impressione è che si viaggi spediti proprio verso questa direzione.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il primo che questa sera rientrerà fra gli esclusi sarà Rafael Leao. Il portoghese, a differenza delle panchine punitive del mese di ottobre, questa sera non partirà dal primo minuto per una mera questione di turnover come anticipato, con Noah Okafor che già starebbe scaldando i motori.

Le principali novità di formazione nel Milan riguardano proprio l'attacco, visto che torneranno titolari anche Pulisic e Chukwueze, oltre ad Abraham che prenderà il posto di Morata al centro dell'attacco.