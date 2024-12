Fonseca: "Capiamo e rispettiamo la protesta dei tifosi. Nessuno vuole vincere più di noi"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Sull'atmosfera fuori da Milanello:

"Tutti noi capiamo la frustrazione dei tifosi, devo dire che non c'è nessuno che vuole vincere più di noi. Lavoriamo per vincere, capiamo i tifosi. I ragazzi sono forte, capiscono i tifosi. Quello che possiamo fare è lavorare per cambiare i risultati, i tifosi lo meritano. Questo è quello che possiamo fare, capendo e rispettando la protesta dei tifosi".