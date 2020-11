Fonseca: "Covid? Preoccupato dalla sosta delle nazionali"

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Calcio e Covid, ora a preoccupare gli allenatori sono gli impegni con le nazionali. "Sono preoccupato, ma speriamo non succeda nulla", dice Paulo Fonseca, tecnico della Roma, in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con il Cluj rispondendo a chi chiedeva se fosse in pensiero per i tanti viaggi dei nazionali durante la prossima sosta. "Noi qui nella Roma siamo molto rigorosi - aggiunge il portoghese -, facendo test tutti i giorni. So che nelle Nazionali si fa lo stesso, ma mi preoccupa perché si riuniscono i giocatori di diversi paesi e continenti". (ANSA).