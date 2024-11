Fonseca deluso: "Abbiamo avuto troppo rispetto per la Juve, non abbiamo rischiato"

Termina tra i fischi di San Siro il big match tra Milan e Juve ma di "big" c'è stata solamente la noia che i 90 minuti hanno offerto, con i rossoneri che hanno concluso in porta solamente all'ultima conclusione, nemmeno pericolosa. Un'occasione sciupata per la squadra di Fonseca che doveva ssolutamente vincere per rientrare sulla vetta che invece ora rischia di allontanarsi ulteriormente. Ai microfoni di DAZN, al termine della gara, ha parlato l'allenatore rossonero Paulo Fonseca.

Questo un estratto delle parole del tecnico rossonero: "Penso che è stata una partita molto molto tattica, da entrambe le squadra. Abbiamo avuto troppo rispetto per Juventus e viceversa. E' stata una partita senza rischi. Noi sappiamo che la Juve difende molto bene, non è facile avere opportunità contro di loro: quelle che abbiamo avuto di uscire, di attaccare veloce o non abbiamo preso il rischio oppure abbiamo preso decisioni non buone. Le occasioni in cui possiamo fare qualcosa in più, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio e non abbiamo rischiato. Difensivamente abbiamo fatto bene, non va dimenticato che la Juve ha fatto 4 gol contro l'Inter qui. Ma quando abbiamo la possibilità dobbiamo rischiare".