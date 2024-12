Fonseca dice addio: "Ringrazio il mio staff, i giocatori, i tifosi e tutti coloro che mi hanno sostenuto"

vedi letture

Paulo Fonseca, dopo aver parlato per un paio di brevi battute ieri sera uscendo dallo stadio e oggi mentre lasciava Milanello, ora ha affidato le sue emozioni e il suo saluto anche al profilo social ufficiale. Il tecnico portoghese scrive: "È arrivato il momento di dire addio. Sono orgoglioso di aver lavorato per il Milan e ho sempre dato il mio cuore e la mia anima per onorare la storia e la tradizione di questo grande club. Vorrei ringraziare il mio staff, i giocatori, i tifosi e tutti coloro che mi hanno sostenuto durante la mia permanenza a Milano. Auguro al club il meglio per il futuro".

Da sottolineare che nei ringraziamenti non viene menzionata nè la società, nè la dirigenza.