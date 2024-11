Fonseca e il problema dei troppi gol subiti: "Durante la sosta abbiamo lavorato tanto sulla linea difensiva"

Paulo Fonseca, intevenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così i troppi gol subiti dal Milan fino a questo momento:

Juve senza punte, il Milan ha abbondanza: lì si farà la differenza? Sarà un Milan offensivo?

"Noi vogliamo essere sempre offensivi. Penso che stiamo bene offensivamente, fare 3 gol a Madrid e a Cagliari è un buon segnale offensivamente. Mai mi aspetto che possiamo dipendente da un calciatore solo, dipendiamo da tutti. È importante quello che fa la squadra. Penso che se la squadra sta bene i giocatori faranno bene. Penso alle partite sempre come squadre, tutti i giocatori saranno importanti. Vogliamo essere una squadra offensiva, ma sappiamo che la Juventus è la squadra che ha preso meno gol: è una squadra fortissima difensivamente. Sarà una partita difficile offensivamente, non ho dubbi".

Fase offensiva migliorata, ma non si migliora nel numero di gol presi. Su cosa sta lavorando, come si può risolvere questo problema?

"Non voglio scappare da quelli che sono i nostri problemi. Il nostro problema è difensivo. Ho avuto la fortuna di avere qui durante le due settimane tutti i difensori trane Theo e Pavlovic. Abbiamo lavorato tanto sulla linea difensiva e su cosa migliorare. Penso che la squadra possa progredire. Il problema non è offensivo e stiamo lavorando per migliorare. In queste due settimane quasi solo lavoro sulla linea difensiva perché ho avuto a disposizione quasi tutti i difensori".