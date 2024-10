Fonseca esalta Gabbia: "Giusta la convocazione in nazionale. Se qui c'è un giocatore che merita è Matteo"

vedi letture

Paulo Fonseca, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la convocazione in nazionale di Matteo Gabbia e le condizioni di Morata e Pavlovic:

Gabbia convocato in Nazionale...

"Sono allenatore del Milan, non voglio influenzare Spalletti, ma penso che sia stato giusto. È in un grande momento, penso sia giusta la convocazione. Sono molto soddisfatto, è un grande professionista: se qui c'è un giocatore che merita è Gabbia".

Come stanno Morata e Pavlovic?

"Morata sta bene, è pronto per giocare. Giocherà domani. Per Pavlovic penso che è importante avere stabilità in difesa e penso che tanto Gabbia come Tomori hanno fatto bellissime partite. Adesso Pavlovic deve continuare a lavorare, avrà delle opportunità. In questo momento la coppia di centrali sta facendo bene ed è importante continuare".